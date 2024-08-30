Москва терміново переводить співробітників МНС на посилений режим служби

У мережі з'явилося відео великої кількості пожежних рукавів біля одного з об'єктів Москви

Відповідальні особи мають перебувати на робочих місцях цілодобово

Влада Москви ухвалила рішення перевести співробітників міністерства надзвичайних справ на посилений режим служби. Він діятиме до 9 вересня. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Як зазначається, такий режим передбачає переведення працівників на тризмінний графік, виставлення варт, а також введення резервних змін. У цей період уся техніка МНС має бути готова до роботи.

На території частин служби необхідно щогодини проводити обхід, також потрібно перевіряти всі підвали, горища, підсобки, огорожі та решітки на вікнах. Крім того, відповідальні особи мають перебувати на робочих місцях цілодобово.

Канал публікує відео великої кількості пожежних рукавів біля одного з об'єктів. Стверджується, що ролик зняли неподалік від Московського нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, вогонь охопив третій резервуар з паливом на нафтобазі «Росрезерва» біля хутора Астахов. Пожежа триває другий день, пожежникам не вистачає спеціального обладнання для гасіння.

Як повідомлялося, «новий знімок, зроблений вчора, але через кілька годин після попереднього, дозволяє побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар з паливом». Відео очевидців та дані системи NASA Firms, яка відстежує пожежі на поверхні Землі, як пише видання, «свідчать, що у четвер нафтобаза продовжує горіти». Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

Супутникові знімки показують поширення вогню територією нафтобази "Росрезерва" поруч із хутором Астахов у Ростовській області pic.twitter.com/b8RGdBbIAn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 29, 2024

Комбінат «Атлас» «Росрезерву» в Кам'янському районі Ростовської області РФ, як вказано, зазнає атаки дронів вже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити.

Разом із нафтобазою під хутором Астахов як мінімум напередодні 11-й день поспіль, за даними видання, продовжувала горіти ще одна нафтобаза «Росрезерву» в Ростовській області, під Пролетарськом. «Сьогодні супутники NASA вже не фіксують на ній вогню, проте про те, що пожежу загасили, місцева влада не повідомляла», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, у ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта.

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

👀Безпілотники вперше вдарили по Кіровській області, пишуть російські пабліки



🤔Регіон атакують із 10 ранку. Очевидці повідомляють про щонайменше чотири вибухи в районі комбінату «Вятка». pic.twitter.com/CXXQGFUQYg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.