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Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні
Російський олігарх Михайло Гуцерієв
фото з відкритих джерел

Російський мільярдер перереєстрував один із найбільших логістичних комплексів в Україні на турецького бізнесмена

Міністерство юстиції України задовольнило скаргу Бюро економічної безпеки (БЕБ) України та скасувало переоформлення логістичного комплексу «МЛП-Чайка» російського олігарха Михайла Гуцерієва на громадянина Туреччини. Про це повідомляє Trap Aggressor. 

Російський мільярдер перереєстрував один із найбільших логістичних комплексів в Україні «МЛП-Чайка» на турецького бізнесмена Месута Догана ще 12 грудня 2023 року. Про це журналісти інформували у січні 2023-го. Наголошується, що з моменту публікації розслідування минуло більше року, поки Мінʼюст відреагував на порушення.

25 серпня 2022 року в межах кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 000 кв. метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать «МЛП-Чайка». Але менше ніж за місяць арешт скасували, а склади, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена.

За даними джерел Trap Aggressor, скарга була подана БЕБ у межах розслідування про умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. Слідство встановило, що реальним власником «МЛП-Чайка» є підсанкційний Михайло Гуцерієв.

Детективи БЕБ також зафіксували, що у 2022-2023 роках з рахунків цієї компанії було виведено 75 млн грн в інтересах осіб, повʼязаних з Росією. У той час, коли скаргу розглядали в міністерстві, працівники компанії намагалися вивести ще понад 240 мільйонів гривень із рахунків, однак ці кошти заблокувало Бюро економічної безпеки.

Журналісти Trap Aggressor отримали ексклюзивні документи турецького громадянина Догана Месута, на якого російський олігарх переписав «МЛП-Чайка».

Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні фото 1
фото: Trap Aggressor

Месут Доган – інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина), який, окрім того, вказує себе як власника невеликої коровʼячої ферми. Він підтримує тісні контакти з громадянами РФ і регулярно організовує для них різноманітні мототури. 

Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні фото 2
скріншот: Trap Aggressor
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні фото 3
скріншот: Trap Aggressor

За даними джерел Trap Aggressor, на рішення Мінʼюсту вже відреагувало посольство Туреччини в Україні. Воно звернулося до українських державних органів із заявою про нібито порушення прав турецького бізнесмена. 

Михайло Гуцерієв – російський олігарх, головний акціонер компанії «Сафран» до якої входять «РосНефть», «НК Нефтіса», «Рускій уголь» і «Моспромстрой». 19-го жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва: йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років. 

Відомий також тим, що писав пісні для Таїсії Повалій (альбом «Особенные Слова»), Ані Лорак (пісня «Осенняя любовь») та багатьох російських співаків.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова, які перебувають на території України. 

Теги: олігархи санкції бізнес росіяни Міністерство юстиції

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