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Аеропорти і гауляйтер Сальдо: Зеленський ввів у дію санкції проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Аеропорти і гауляйтер Сальдо: Зеленський ввів у дію санкції проти РФ
За словами президента, завдання для всіх представників України – робити все, щоб українські санкції були синхронізовані зі світовими
фото: скріншот

Обмеження запроваджені проти компаній, які транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до фронту та імпортують підсанкційні товари з Ірану та Північної Кореї

Сьогодні, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Про це йдеться в указі глави держави. 

Згідно з указами, санкції застосовують проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб'єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях (загалом 175 суб'єктів). А також проти компаній, які допомагають обслуговувати аеродроми, де базується військова авіація ворога.

При цьому обмеження запровадили проти компаній, які транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до фронту та імпортують підсанкційні товари з Ірану та Північної Кореї. Йдеться про 73 юрособи та 74 фізособи.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу, що тепер під санкціями ТОВ «Авіакомпанія» «АероСтан». Компанія – резидент Киргизії, оператор чартерних вантажних перевезень, літаки якої регулярно використовують для передачі Росії підсанкційної іноземної продукції.

Також обмеження були введені проти ТОВ «Домодєдово Ерфілд», яке керує аеропортом «Домодєдово». Він задіяний у перевезенні зброї.

Під санкціями опинилося і АТ «Аеропорт Кольцово» - керує аеропортом «Кільцово», який внесений до переліку аеродромів спільного базування з Міноборони РФ та МНС РФ, обслуговує підсанкційні авіалінії та перебуває у власності олігарха Віктора Вексельберга.

У санкційному списку опинилася і компанія «1С», яка є розробником популярної системи для бухгалтерів.

Водночас, нові санкції проти Сальдо передбачають блокування активів на 10 років, заборону на торгові операції, купівлю землі та виведення капіталів за межі України. При цьому колаборанта позбавили всіх нагород.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще вчора, 1 вересня, розповів про нові санкції проти Росії.

Теги: авіація санкції Міноборони РФ аеропорт Володимир Зеленський президент Володимир Сальдо Андрій Єрмак гауляйтер

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