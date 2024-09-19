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Україна вимагає покарати білоруських олімпійців, які отримали нагороди з рук Лукашенка

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна вимагає покарати білоруських олімпійців, які отримали нагороди з рук Лукашенка
Диктатор Олександр Лукашенко нагороджує нейтрального атлета Євгена Золотого

Матвій Бідний: Спортсмени з російським і білоруським громадянством ніколи не були, не є і не можуть бути «нейтральними»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вручив державні нагороди Івану Литвиновичу, Віолетті Бардзиловській, Євгену Золотому та Євгену Тихонцову – чотирьом білоруським медалістам Олімпійських ігор у Парижі. Їх поява на церемонії стала очевидним порушенням правил Міжнародного олімпійського комітету.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що ця подія порушила правила олімпійського нейтралітету та закликав Міжнародний олімпійський комітет застосувати санкції проти Білорусі.

«Ми очікуємо, що МОК негайно вживе необхідних заходів щодо цієї події. Участь спортсменів у церемонії, яка суперечить принципам нейтралітету, демонструє відверте нехтування вимогами МОК. Україна наполягає на посиленні санкцій проти російських і білоруських спортсменів», – сказав DW Матвій Бідний.

Згідно з правилами, «російські та білоруські спортсмени повинні утримуватися від будь-якої діяльності або спілкування, пов'язаного з національним прапором, гімном, гербом або будь-яким іншим символом» своїх країн. Правила діють «до, під час і після» Ігор і включають «будь-які національні події», пов’язані з участю спортсменів у Парижі. Результати спортсменів можуть бути дискваліфіковані за порушення.

Міністр зазначив, що диктатори використовують спортсменів як знаряддя гібридної війни.

«Нагородження державними нагородами ще раз доводить, що спортсмени з російським і білоруським громадянством ніколи не були, не є і не можуть бути «нейтральними», – підкреслив Матвій Бідний.

Варто зазначити, що серед нагороджених був і олімпійський чемпіон Іван Литвинович. 

Нагадаємо, що він закликав білорусів голосувати на незаконному референдумі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також Литвинович брав участь в агітаційних заходах разом із сином Лукашенка Віктором, який потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії за підтримку агресії РФ проти України.

Білоруський веслувальник та призер Олімпійських ігор Євген Золотий заявляв, що Білорусь «велика країна», оскільки не покинула спортсменів через «негативне ставлення Заходу».

Напередодні фіналу Олімпіади Золотий говорив, що «зробить все можливе, аби довести, що Білорусь – найвеличніша країна».

Свої слова «нейтральний» спортсмен пояснив тим, що попри «санкції, дискримінацію та негативне ставлення Заходу до Білорусі, держава спортсменів не покинула та підтримує».

Теги: Білорусь санкції Олександр Лукашенко державні нагороди диктатор Матвій Бідний

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