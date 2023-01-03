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В Україні буде прийнята програма підтримки військових

Олександра Садова
glavcom.ua
В Україні буде прийнята програма підтримки військових
фото з відкритих джерел

Програма включатиме в себе чотири ключові потреби військових

В Україні може запрацювати масштабна програма для допомоги ветеранам війни. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у 2023 році Кабмін планує затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації. Нова програма спрямована на підтримку ветеранів війни.

Прем'єр міністр зазначив, що програма включатиме в себе чотири ключові потреби військових: економічна незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

«Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам», - розповів Денис Шмигаль.

План за новою стратегією мають реалізовувати вже цього року. Ветеранам також нададуть можливість розвивати військову кар’єру. Урядовець наголосив, що держава буде створювати для військових найкращі можливості.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні. Тепер дипломатичні відомства будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. І «сприяти» їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період.

На роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію»), або ж постановки на військовий облік.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через «Дію», при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цієї постанови, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

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Теги: військові війна

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