В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 14 листопада 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 14 листопада 2025
Прогноз погоди на 14 листопада
В Україну з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса

У п'ятницю, 14 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску. В Україну з південного заходу та заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, вологість повітря залишатиметься високою, що вночі та вранці у південній частині, на Прикарпатті та більшості центральних областей сприятиме утворенню туманів. 

Вночі очікується 0-5° тепла, а вдень розраховуємо на підвищення температури в межах +8..13°

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°;
у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.
 
До слова, з 10 по 16 листопада музеї, театри та бібліотеки підготували різноманітну програму, щоб кожен зміг знайти щось до душі, збагатити свій внутрішній світ та відволіктися від буденності.

Зокрема, на цьому тижні на киян та гостей міста чекають: виставка «Авангардна Україна», сатирична вистава про сучасну жінку «Бука» у театрі «Золоті ворота» та комедія «Як я залишилася сама» у Молодому театрі, а також виступи легендарного дуету Іво Бобул – Лілія Сандулеса та два концерти Артема Пивоварова.

прогноз погоди погода

