В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 12 жовтня 2025

На Київщині та в столиці без опадів

У неділю, 12 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на заході та півдні країни невеликі дощі, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у північній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті

У Київській області та столиці без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.