В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025

Лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ

У п'ятницю, 3 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та прохолодна волога повітряна маса. Опадів не очікується, а крізь важкі сірі хмари час від часу пробиватиметься сонячне проміння.

Лише на високогір'ї Карпат пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Разом з тим вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман.

Повітряні потоки рухатимуться зі сходу, північного сходу, зі швидкістю в межах 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Значення температури у більшості західних та північних областей у нічні години будуть в межах 1-6° тепла.

Також за попередженням синоптиків очікуютьсязаморозки на поверхні ґрунту, а на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині і в повітрі 0-3°, натомість у денні години значення температури сягатимуть 8-13° тепла; на решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°.

На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°, вдень 8-13° тепла; у Києві вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко поділилась, що у жовтні ще очікуються сонячні та теплі дні.

«Потепління ще буде, жовтень має там в загашничку високі градуси і сонечко. Але не забуваємо одягатися тепло, уважно стежити за дорогою, коли за кермом – тумани!», – написала вона.