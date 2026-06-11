Боронив Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Ростислава Стародуба

Захисник Ростислав Стародуб воював на донецькому та луганському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Стародуба.

Військовослужбовець Ростислав Стародуб, який боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, поліг на фронті 7 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Ростислав Стародуб народився 18 квітня 1971 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка. Згодом навчався у Технологічному фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

Працював на дочірньому підприємстві приватного акціонерного товариства «Концерн-Електрон» – «Телевізійний завод «Електрон», а також у сфері деревообробки на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Ростислав був добрим, товариським і впевненим у собі, любив тварин та читання. Захоплювався футболом, риболовлею і збиранням грибів, полюбляв відпочинок на природі.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Ростислав Стародуб став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та луганському напрямках у складі Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Поховали воїна на кладовищі у селі Підгайчики Золочівського району.

У Ростислава Стародуба залишилися мати, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.