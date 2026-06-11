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Боронив Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Ростислава Стародуба

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Боронив Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Ростислава Стародуба
Ростиславу Стародубу назавжди 55
колаж: glavcom.ua

Захисник Ростислав Стародуб воював на донецькому та луганському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ростислава Стародуба.

Військовослужбовець Ростислав Стародуб, який боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення, поліг на фронті 7 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Ростислав Стародуб народився 18 квітня 1971 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №44 імені Тараса Шевченка. Згодом навчався у Технологічному фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка».

Працював на дочірньому підприємстві приватного акціонерного товариства «Концерн-Електрон» – «Телевізійний завод «Електрон», а також у сфері деревообробки на приватних підприємствах.

Зі слів рідних, Ростислав був добрим, товариським і впевненим у собі, любив тварин та читання. Захоплювався футболом, риболовлею і збиранням грибів, полюбляв відпочинок на природі.

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Ростислав Стародуб став на захист Батьківщини
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Ростислав Стародуб став на захист Батьківщини
фото: Львівська міська рада

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому та луганському напрямках у складі Регіонального управління Сил територіальної оборони «Схід» Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Поховали воїна на кладовищі у селі Підгайчики Золочівського району.

У Ростислава Стародуба залишилися мати, брат та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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