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Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ
Точкою відліку всієї цієї історії став один виліт – 10 червня 2022 року
фото з відкритих джерел

Зеленський: українці першими у світі довели, що дронами можна змінювати війну

Сьогодні, 11 червня 2026 року, Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем – нове військове свято, запроваджене указом президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №485/2026 Офісу президента.

«День Сил безпілотних систем – свято тих, хто змінив правила гри, хто перевернув стіл старих військових теорій», – заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Президент Зеленський у святковому зверненні наголосив: Україна стала першою державою у світі, яка створила окремий рід сил для застосування безпілотників. «Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну», – сказав президент.

Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ фото 1
фото з відкритих джерел

«Четверта хата. Сині двері»

Точкою відліку всієї цієї історії став один виліт – 10 червня 2022 року. Саме тоді вперше у світі відбулося успішне бойове застосування FPV-дрона. Бійці батальйону SIGNUM із позивними «Турист», «Швайгер» і «Багдад» здійснили цей перший виліт, а слова оператора «Четверта хата. Сині двері» стали живою історією. Той політ змінив не лише українську армію, а й правила ведення збройних конфліктів загалом.

Від ентузіастів до окремого роду військ

Шлях від першого FPV-удару до повноцінного роду військ зайняв менше двох років. 6 лютого 2024 року президент Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем. 7 травня того ж року Кабінет міністрів підтримав рішення, а 25 червня 2024 року Сил безпілотних систем офіційно стали окремим родом військ.

Командувачем призначили Роберта «Мадяра» Бровді – офіцера, який із початку повномасштабного вторгнення розвивав один із найефективніших підрозділів безпілотників «Птахи Мадяра». 11 червня 2025 року він своїм першим наказом об'єднав підрозділи в єдине угруповання з чіткою вертикаллю управління – саме цю дату й закріпив президентський указ як нове свято.

Які завдання виконують Сили безпілотних систем

Сьогодні СБС відповідають за широкий спектр бойових завдань:

  • аеророзвідку;
  • коригування артилерійського вогню;
  • FPV-удари по живій силі та техніці противника;
  • ураження систем протиповітряної оборони;
  • удари по військових об'єктах у тилу ворога;
  • застосування морських безпілотників;
  • протидію ворожим дронам.

До складу Сил безпілотних систем входять кілька бригад:

  • 414-та окрема бригада «Птахи Мадяра»;
  • 9-та бригада;
  • 20-та «К-2»;
  • 427-ма «Рарог»;
  • 1-й окремий Центр безпілотних авіаційних комплексів і Центр глибинного ураження.

Цифри, які говорять самі за себе

За рік роботи угруповання СБС знищило понад 350 тисяч верифікованих ворожих цілей – кожна третя ціль у ЗСУ відпрацьована силами безпілотників. За п'ять місяців 2026 року підрозділи СБС уразили 174 засоби протиповітряної оборони противника, зокрема зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції.

За словами Зеленського, лише за рік після створення угруповання СБС уразило російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів, а «мідлстрайки» зробили доступною для дронів усю глибину тимчасово окупованої території. При цьому, за даними BBC, СБС становлять лише 2% від чисельності ЗСУ – і забезпечують третину всіх знищених цілей.

«СБС Збройних сил – реально взірець для багатьох інших армій», – підкреслив президент, пообіцявши й надалі нарощувати можливості роду військ.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що Зеленський встановив 11 червня Днем Сил безпілотних систем і підписав відповідний указ. До слова, нещодавно СБС показали удар по корвету «Бойкий» у Кронштадті – безпілотники подолали близько 1100 кілометрів.

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Теги: політ дрон правила свято Юлія Свириденко безпілотник птахи президент Україна українці Роберт Бровді

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