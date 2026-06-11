Аналітики назвали головну ціль літнього наступу РФ на Донеччині

Аналітики зауважили, що РФ не має бойової спроможності для проведення узгодженого наступу на Слов’янськ

Російська армія досягла тактичних успіхів у Костянтинівці – одного з головних напрямків свого наступу навесні та влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, російська операція з захоплення Костянтинівки розпочалася в серпні 2025 року.

«Наприкінці літа та на початку осені 2025 року російські війська почали створювати умови для фронтального наступу на Костянтинівку, поєднуючи тривалу кампанію з повітряного перекриття бойового простору (BAI), тактичні заходи з перекриття, операції з проникнення та масові атаки невеликими групами для просування вперед», – йдеться у повідомленні.

Як стверджують аналітики, російські війська зосередили принаймні одну армію та армійську групу в районі Костянтинівки, а також підрозділи кількох інших армій для підтримки наступальних операцій проти міста. Станом на 6 червня окупанти також поповнили 80% своїх підрозділів, що атакують Костянтинівку.

«Ймовірно, російське військове командування перенесло пріоритет на захоплення Костянтинівки після того, як зазнало труднощів у просуванні на Слов’янськ. Зона відповідальності Західного угруповання військ Росії простягається від Куп’янського напрямку до Лиманського напрямку і, ймовірно, не має бойової спроможності для проведення узгодженого наступу на Слов’янськ, одночасно зберігаючи наступальні операції в Куп'янську та Боровій», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 251 бойове зіткнення. Упродовж минулої доби противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.