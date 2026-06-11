Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому Україна атакувала Чебоксари? Радник міністра оборони дав роз'яснення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому Україна атакувала Чебоксари? Радник міністра оборони дав роз'яснення
У Чебоксарах 10 червня під удар потрапило підприємство «ВНДІР-Прогрес»
фото: соцмережі

Флеш: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію

Російські Чебоксари вже не вперше стають ціллю українських ударів під час повномасштабної війни, і атака в ніч на 10 червня мала свої причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Флеша Бескрестнова.

«У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них підприємство «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають «шахеди», не влучають у ціль «КАБи» та реактивні дрони, можуть втрачати точність «Іскандери» і погано орієнтуються «Орлани», – йдеться у дописі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Флеш додав: «Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена «Комета», яку випускає цей завод. Підприємство не виробляє військову продукцію для сегменту оборони, воно виробляє продукцію для вбивств і терору».

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». По підприємству вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!», – наголосив Зеленський.

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Читайте також:

Теги: війна Міноборони росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні триває 1563-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2026 року
5 червня, 08:33
Масштабна пожежа сталася через російську атаку на Дніпровський район
Окупанти атакували склад АТБ у Дніпрі
3 червня, 18:27
Ворог використовує незвичний камуфляж у вигляді чорних і білих смуг
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
1 червня, 08:07
Правоохоронці зафіксували рівень гамма-випромінювання, який суттєво перевищує природний радіаційний фон
Радіоактивні фрагменти у ракетах РФ. Держатом пояснив, чи є ризик опромінення для населення
20 травня, 21:59
«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
«Найкраще ППО» більше не рятує Москву
19 травня, 13:02
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз може урізати фінансування через зв’язки з Росією та Іраном
ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран
18 травня, 19:56
Головним маркером паралічу комерційного сектору стало різке зростання простроченої дебіторської заборгованості
Розвідка констатує початок системної банківської кризи в РФ
17 травня, 15:02
Президент Росії Володимир Путін
Росія змінила методику соцопитувань. Рейтинг Путіна відразу виріс
15 травня, 14:54
Люди їдуть з небезпечних районів
Дніпропетровщина оголосила обов’язкову евакуацію з кількох районів
12 травня, 14:54

Суспільство

Чому Україна атакувала Чебоксари? Радник міністра оборони дав роз'яснення
Чому Україна атакувала Чебоксари? Радник міністра оборони дав роз'яснення
Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ
Україна відзначає День Сил безпілотних систем: від першого FPV-удару до окремого роду військ
Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
Карпати накриють зливи, у Києві до 28°: погода на 11 червня 2026 року
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua