Чому Україна атакувала Чебоксари? Радник міністра оборони дав роз'яснення

Флеш: У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію

Російські Чебоксари вже не вперше стають ціллю українських ударів під час повномасштабної війни, і атака в ніч на 10 червня мала свої причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника міністра оборони України Сергія Флеша Бескрестнова.

«У противника багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукцію. Серед них підприємство «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають «шахеди», не влучають у ціль «КАБи» та реактивні дрони, можуть втрачати точність «Іскандери» і погано орієнтуються «Орлани», – йдеться у дописі.

☄️🔥 Вночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, - Зеленський



Уражено також нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарському регіоні за понад 900 кілометрів від фронту.



Досягли також справедливі відповіді СБУ і два об’єкти нафтової інфраструктури у… pic.twitter.com/khBMmkVJxR — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Флеш додав: «Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена «Комета», яку випускає цей завод. Підприємство не виробляє військову продукцію для сегменту оборони, воно виробляє продукцію для вбивств і терору».

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». По підприємству вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!», – наголосив Зеленський.

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.