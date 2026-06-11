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Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів
Переважно, суди розглядають справи через порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Майже у кожній третій справі про ДТП з електросамокатниками фігурують підлітки

За даними пошукової системи судового реєстру «Бабуся», протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Зазначається, що у 79% таких ДТП винуватцями були водії електросамокатів – 104 справи. У 66 судових справах торік та 38 – цьогоріч винними в автопригоді були визнані кермувальники електросамокатів.

Найбільше ДТП за виною водіїв електросамокатів зареєстровано на Одещині – 11 у 2025 році та 12 за п'ять місяців поточного. Далі йдуть Львівщина (11 і п'ять справ відповідно) та Вінниччина (п'ять і чотири). До першої п'ятірки також увійшли Волинська область (п'ять і три справи) та Київська область (сім і одна справа).

Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів фото 1

Зокрема, окрім областей з активними бойовими діями, Чернівецька область стала єдиним регіоном, де за останні 1,5 року не зафіксовано жодної судової справи щодо ДТП з вини водіїв електросамокатів.

Переважно, суди розглядають справи через порушення правил дорожнього руху, які призвели до ДТП (ст. 124 КУпАП) – 57 справ за останні 1,5 року.

Загалом неповнолітні фігурували у 38 зі 132 випадках – це майже третина розглянутих судами справ. Якщо дивитися лише на ДТП з вини самокатників, підлітки з’явились у 24 справах – близько чверті таких проваджень. Найбільше таких справ за останні 1,5 року на Вінниччині (чотири), Львівщині (три) та Черкащині (три).

Названо список регіонів, де найбільше ДТП за участю електросамокатів фото 2

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

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Теги: ДТП самокат

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