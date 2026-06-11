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Родина підприємців рятує від зникнення село на Чернігівщині (відео)

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Христина Жиренко
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Христина Жиренко
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Родина підприємців рятує від зникнення село на Чернігівщині (відео)

Документальний фільм про підприємців, які відновлюють Івангород на Чернігівщині, вийшов на «Апостроф TV»

На YouTube-каналі «Апостроф TV» вийшла документальна стрічка про те, як жителі та підприємці відновлюють село Івангород Чернігівської області після російської окупації та років занепаду. 

Через кризу 90-х, безробіття та погане сполучення село поступово пустіло, що є типовою проблемою для Чернігівщини. Оскільки державні структури та перевізники роками не вирішували проблему з аварійним в'їздом до Івангорода, ремонт дороги взяли на себе підприємці Михайло та Андрій Реви. Вони не лише відновили шлях, а й організували автобусні рейси до найближчого залізничного вузла.

Також родина меценатів профінансувала ремонт місцевої школи та дитсадка, з нуля відновила старовинну сільську церкву і облаштувала спортивні майданчики для проведення змагань з футболу, шахів та стрільби.

Паралельно розвивалося місцеве підприємство «Івангородське»: фермерське господарство перетворилося на великий агрокомплекс із замкненим циклом зберігання зерна, а також мисливське господарство, що займається відновленням дикої фауни в регіоні.

Особливу увагу у фільмі приділили подіям 2022 року. Під час окупації та блокади, попри обстріли підприємства, Реви фінансували загони тероборони та допомагали возити гуманітарну допомогу лісовими дорогами, завдяки чому село забезпечили продуктами та ліками.

Документальний фільм уже доступний на YouTube-каналі «Апостроф TV».

Теги: Чернігівщина безробіття

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