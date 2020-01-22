В Україні минулого року зафіксований рекорд з продажу Rolls-Royce



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З 2004 року, коли в Україні почало роботу єдине представництво Rolls-Royce, вдалося реалізувати вже понад 100 автомобілів прославленої британської марки

Кількість замовлень автомобілів Rolls-Royce минулого року збільшилася у понад три рази в порівнянні з попереднім роком

В Україні компанія Rolls-Royce Motor Cars Kyiv зафіксувала у 2019 році найвищі показники продажів, починаючи з 1914 року, коли в країні був проданий перший автомобіль британської марки.

Як зазначає видання Auto consulting, в Україні розташоване єдине представництво з продажу Rolls-Royce. «Кількість замовлень клієнтів минулого року збільшилася у понад три рази в порівнянні з попереднім роком. Попит був викликаний першим позашляховиком Rolls-Royce, Cullinan, на який припадає близько трьох чвертей продажів і флагманом Phantom», - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що всього з 2004 року, коли в Україні почало роботу єдине представництво Rolls-Royce, вдалося реалізувати вже понад 100 автомобілів прославленої британської марки.

Також небувале зростання продажів RR фіксують у всьому світі. Так, продажі у всьому світі у 2019 році сягнули 5152 легкових автомобілів, що на 25% більше, ніж в 2018 році. При цьому, Rolls-Royce зберігає свої канони і індивідуальний підхід до клієнтів.

Як підкреслив керівник відділу корпоративних комунікацій в Східній Європі і Центральній Азії Rolls-Royce Motor Cars Ltd. Френк Тіманн: «Ми не будемо ганятися за обсягами і залишимося дорогоцінною маленькою краплею у великому автомобільному океані: це наше розуміння справжньої розкоші і того, що наші клієнти очікують, маючи на це беззаперечне право».

Програма Bespoke для індивідуалізації та персоналізації продовжує розвиватися на високому рівні: в 2019 році понад 90% автомобілів Rolls-Royce, переданих клієнтам, демонстрували якусь особливість Bespoke.

В Україні успішно стартувала програма Provenance Pre-Owned від Rolls-Royce. Це офіційна і сертифікована брендом програма реалізації автомобілів з пробігом, що відображає безкомпромісні стандарти Rolls-Royce.

Як повідомив Френк Тіманн: «Є щонайменше кілька причин, чому клієнти Rolls-Royce вибирають автомобілі за програмою Provenance Pre-Owned. І це зовсім не вартість. Іноді, клієнти не хочуть довго чекати замовлений автомобіль, а хочуть одразу отримати у володіння Rolls - Royce. Іноді вони хочуть їздити на авто відомої особистості. Наприклад, Джон Ленон, свого часу, також вважав за краще RR з пробігом. Крім того, Rolls-Royce - це унікальна марка: 80% всіх випущений автомобілів за всю її історію досі на ходу!» - підкреслив Френк Тіманн.