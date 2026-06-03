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Омбудсмен перевірив тисячу укриттів: скільки з них реально захистять

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Омбудсмен перевірив тисячу укриттів: скільки з них реально захистять
Найгірший стан – у найпростіших укриттях: підвалах житлових будинків
фото ілюстративне
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Лубінець: людина бігла би до укриття під час тривоги і знаходила зачинені двері

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірив понад тисячу укриттів, відображених у «Дії» як доступні для населення, – і лише 80 з них не отримали жодних зауважень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку омбудсмена Дмитра Лубінця у Facebook.

Що перевіряли і що знайшли

Моніторинг охопив 1 066 укриттів, які «Дія» позначає як доступні для населення. За результатами 993 об'єкти – тобто 93% – мали недоліки. Загалом представники Офісу омбудсмена надали 3 996 рекомендацій щодо поліпшення стану захисних споруд: в середньому 4,5 рекомендації на одне сховище.

Окремо виявилося, що 80 укриттів на момент перевірки фактично не могли використовуватися – попри те, що в «Дії» вони значилися як відкриті.

«Людина бігла б туди під час тривоги і виявляла зачинені двері або – і таке ми встановлювали – взагалі повністю аварійний підвал. Туди в принципі не можна було спуститись», – заявив Лубінець.

Де найгірше

Найбільше нефункціонуючих укриттів виявили на Львівщині, у Києві, а також у Житомирській, Київській та Харківській областях. Найвищу середню кількість рекомендацій на об'єкт зафіксовано у Закарпатській області – 9,2. Серед регіонів, які найчастіше зазнають ударів, найбільше зауважень отримали укриття Херсонської (5,4), Запорізької (4,6), Київської та Одеської областей (по 4,1).

Найгірший стан – у найпростіших укриттях: підвалах житлових будинків, якими керують ОСББ або приватні компанії. Вони практично не мають фінансування і часто залишаються без належного контролю.

Гроші є, але не туди

Станом на початок 2026 року в Україні налічується 66 574 укриття різних типів загальною місткістю близько 16,5 млн осіб – майже втричі більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Утім між статистикою і реальністю – прірва.

За словами Лубінця, у 2025 році держава виділила на шкільні укриття 6,2 млрд грн, у 2026-му – 5 млрд грн, а на критичну інфраструктуру спрямували понад 6 млрд грн із резервного фонду. Але на публічно доступні укриття – ті, куди людина біжить з вулиці під час тривоги, – державного фінансування немає взагалі. ОСББ змушені власним коштом виконувати функцію державного захисту.

Нагадаємо, «Главком» писав, що питання укриттів особливо гостро постає після масованих ударів Росії по цивільній інфраструктурі. Повний звіт омбудсмена доступний на сайті Офісу уповноваженого.

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Теги: держава укриття фінансування небезпека населення Лубінець

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