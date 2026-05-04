Яке релігійне свято відзначається 5 травня 2026: традиції та молитва

Свята 5 травня в церковному календарі – День пам’яті святої великомучениці Ірини Македонської

5 травня православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Ірини. Це свято присвячене відвазі та незламності жінки, яка стала першою серед мучениць, що постраждали за християнську віру в перших століттях.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Ірини

5 травня православні віряни вшановують пам'ять святої Ірини, яка жила в I столітті. Вона була донькою язичницького правителя Ліцинія в Македонії. Отримавши освіту від християнського наставника Апеліана, дівчина таємно прийняла хрещення. Коли батько дізнався про її віру, він розлютився і наказав кинути доньку під копита диких коней, проте тварини не завдали їй шкоди, а навпаки – кинулися на самого правителя. Після того як Ірина молитвою зцілила батька, він та ще три тисячі людей увірували в Христа.

За своє життя Ірина пройшла через численні катування в різних містах, проповідуючи Євангеліє. Її намагалися спалити, катувати пилками та зміями, але кожного разу Господь являв диво, рятуючи її. Завдяки мужності святої понад 10 тисяч язичників прийняли християнство. Ірина мирно відійшла у вічність у печері поблизу міста Ефес, де її тіло згодом не було знайдено, що вважалося знаком її особливої милості перед Богом.

Молитви дня

О, свята великомученице Ірино, почуй нас, що молимося до тебе! Ти, що мужньо витерпіла всі страждання за віру Христову, допоможи і нам зміцнитися в дусі. Випроси у Господа Бога милосердя для наших родин, захист для нашої землі та мир у кожну домівку. Моли Христа Чоловіколюбця, щоб визволив нас від напастей, хвороб та ворогів. Хай твоя незламна віра буде нам прикладом, а твоє заступництво – надійною охороною. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Ірина Розсадниця», оскільки зазвичай саме 5 травня починали висаджувати капусту на городах. Наші предки вірили в такі прикмети:

Якщо цього дня розсада вбирає багато води – сінокіс у червні буде сухим.

Птахи припинили співати – чекайте на затяжну зливу.

Якщо на Ірину небо похмуре, а хмари пливуть швидко – погода зіпсується на кілька днів.

Перший грім цього дня обіцяє багатий врожай зернових.

Цей день вважався особливо вдалим для жінок, які займаються садівництвом та господарством. Обов'язковою традицією було висаджування овочів рано-вранці, поки ніхто не бачить, «аби лихе око не зурочило майбутній врожай».