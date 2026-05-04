Яке релігійне свято відзначається 5 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 5 травня в церковному календарі – День пам’яті святої великомучениці Ірини Македонської

5 травня православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Ірини. Це свято присвячене відвазі та незламності жінки, яка стала першою серед мучениць, що постраждали за християнську віру в перших століттях.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 5 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої великомучениці Ірини

5 травня православні віряни вшановують пам'ять святої Ірини, яка жила в I столітті. Вона була донькою язичницького правителя Ліцинія в Македонії. Отримавши освіту від християнського наставника Апеліана, дівчина таємно прийняла хрещення. Коли батько дізнався про її віру, він розлютився і наказав кинути доньку під копита диких коней, проте тварини не завдали їй шкоди, а навпаки – кинулися на самого правителя. Після того як Ірина молитвою зцілила батька, він та ще три тисячі людей увірували в Христа.

За своє життя Ірина пройшла через численні катування в різних містах, проповідуючи Євангеліє. Її намагалися спалити, катувати пилками та зміями, але кожного разу Господь являв диво, рятуючи її. Завдяки мужності святої понад 10 тисяч язичників прийняли християнство. Ірина мирно відійшла у вічність у печері поблизу міста Ефес, де її тіло згодом не було знайдено, що вважалося знаком її особливої милості перед Богом.

Молитви дня

О, свята великомученице Ірино, почуй нас, що молимося до тебе! Ти, що мужньо витерпіла всі страждання за віру Христову, допоможи і нам зміцнитися в дусі. Випроси у Господа Бога милосердя для наших родин, захист для нашої землі та мир у кожну домівку. Моли Христа Чоловіколюбця, щоб визволив нас від напастей, хвороб та ворогів. Хай твоя незламна віра буде нам прикладом, а твоє заступництво – надійною охороною.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день називали «Ірина Розсадниця», оскільки зазвичай саме 5 травня починали висаджувати капусту на городах. Наші предки вірили в такі прикмети:

  • Якщо цього дня розсада вбирає багато води – сінокіс у червні буде сухим.
  • Птахи припинили співати – чекайте на затяжну зливу.
  • Якщо на Ірину небо похмуре, а хмари пливуть швидко – погода зіпсується на кілька днів.
  • Перший грім цього дня обіцяє багатий врожай зернових.

Цей день вважався особливо вдалим для жінок, які займаються садівництвом та господарством. Обов'язковою традицією було висаджування овочів рано-вранці, поки ніхто не бачить, «аби лихе око не зурочило майбутній врожай».

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

