Яке релігійне свято відзначається 22 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 22 квітня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Теодора Сикеота

22 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять двох видатних святих – єпископа Анастасіопольського Теодора, відомого своїми пророцтвами та чудесами.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Теодора Сикеота

Преподобний Теодор народився в середині VI століття в Малій Азії. З юних років він виснажував своє тіло суворим постом і молитвами, оселившись у тісній печері. За свою відданість Богу він отримав дар зцілення хвороб та владу над стихіями. Попри бажання залишатися наодинці з Господом, Теодор був обраний єпископом міста Анастасіополь. Він прославився як мудрий пастир та чудотворець, який ще за життя передбачив прихід іконоборчих часів.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Преподобні отці Теодоро та Віталію, ви, що навчили нас бачити Божу присутність у кожній душі, моліть Милостивого Господа за нас. Нехай приклад вашого смирення навчить нас не засуджувати ближніх, а ваша віра зміцнить нашу надію на мир та справедливість. Даруй нам, Боже, чистоту помислів та силу творити добро. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день вважався важливим для хліборобів, які готувалися до висадки овочів та спостерігали за пробудженням природи:

Якщо на Теодора ясний та сонячний день – літо буде погожим, а врожай багатим.

Якщо перелітні птахи летять великими зграями – весна буде теплою і сухою.

Поява кульбаб свідчить про те, що земля достатньо прогрілася для початку садово-городніх робіт.

Якщо вранці на траві багато роси – вдень буде спекотно, а врожай зерна буде добрим.

Наші предки вірили, що в цей день молитва за здоров'я близьких має особливу силу завдяки заступництву святого чудотворця Теодора.