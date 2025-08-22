Європа нагрівається вдвічі швидше за світ: смертність від спеки зросла на 30%

Комісія з питань клімату та здоров'я закликає до дій, щоб зменшити смертність від спеки

Панєвропейська комісія з питань клімату та здоров'я опублікувала відкритого листа, в якому закликає до негайних дій у зв'язку з ескалацією кризи охорони здоров'я в Європі та Центральній Азії. Згідно з даними, Європа є регіоном, що нагрівається найшвидше, – вдвічі швидше, ніж у середньому по світу. Хоча 2024 рік був найспекотнішим в історії спостережень, 2025-й вже на шляху до того, щоб побити цей рекорд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Medscape Medical News.

Підвищення температури мало значний вплив на здоров'я людей: смертність, пов'язана зі спекою, зросла більш ніж на 30% за останні два десятиліття. Експертка Європейського агентства з навколишнього середовища Джулі Беркманс повідомила, що влітку 2022 року в Європі через спеку померло 60-70 тис. людей, а у 2023 році – 47 тис. Ці цифри можуть суттєво зрости в найближчі роки.

Надмірне тепло загострює серцево-судинні захворювання, діабет, психічні розлади та астму. У групі особливого ризику – люди похилого віку, маленькі діти та вагітні жінки.

Панєвропейська комісія наголосила на необхідності розробки та впровадження планів дій щодо спеки та здоров'я (HHAP). Вони забезпечують основу для зменшення впливу екстремальної спеки. Наразі лише 21 з 38 країн-членів Eionet мають такі плани. За словами експертів, їхня прискорена розробка є «критично важливим пріоритетом».

Крім того, фахівці пропонують:

Залучати громади: Застосовувати «латеральний» підхід, який посилює згуртованість та взаємодопомогу. Наприклад, організовувати спостереження за сусідами або створювати міські сади для охолодження повітря.

Вдосконалювати міське планування: Збільшувати кількість зелених зон, щоб компенсувати нагрівання від бетону та асфальту.

Запроваджувати невідкладні заходи: Створювати громадські «центри охолодження» (наприклад, у бібліотеках), забезпечувати доступ до питних станцій та посилювати інформаційні кампанії для населення.

Медичні працівники також відіграють ключову роль, навчаючи пацієнтів профілактиці та виявляючи захворювання, чутливі до кліматичних змін. Очікується, що навесні 2026 року ВООЗ опублікує нові рекомендації щодо планів дій.

Нагадаємо, з 15 травня в Іспанії зафіксовано 2635 випадків передчасної смерті, пов'язаних з високими температурами. Як пише «Главком», про це повідомляє larazon.es з посиланням на Систему щоденного моніторингу смертності (MoMo) Інституту Карлоса III.

Згідно з інформацією, майже половина смертей (1149 випадків) припала на хвилю спеки з 3 по 18 серпня.