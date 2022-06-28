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    Суспільство

    В Україні оголошено І рівень небезпеки: що буде з погодою

    Синоптики прогнозують грози у&nbsp;більшості регіонів України - В Україні оголошено І рівень небезпеки: що буде з погодою
    Синоптики прогнозують грози у більшості регіонів України
    фото ілюстративне

    У північних та центральних областях очікуються шквали та град

    Державна служба з надзвичайних ситуації попереджає українців про погіршення погодніх умов у деяких областях.

    «Вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози; у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    29-30 червня у південних, західних, Вінницькій, 29 червня і у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, сьогодні 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28..+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце.

    У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси. Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.

    Теги: спека дощ
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    В Україні оголошено І рівень небезпеки: що буде з погодою