В Україні оголошено І рівень небезпеки: що буде з погодою

У північних та центральних областях очікуються шквали та град

Державна служба з надзвичайних ситуації попереджає українців про погіршення погодніх умов у деяких областях.

«Вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей, грози; у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

29-30 червня у південних, західних, Вінницькій, 29 червня і у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28..+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце.

У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси. Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.