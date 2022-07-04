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    Суспільство

    В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою

    В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою
    фото ілюстративне

    Очікуються грози та град

    Державна служба з надзвичайних ситуації попереджає українців про погіршення погодніх умов у деяких областях.

    «Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Також 5 липня в більшості західних та північних областей, у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У столиці завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 18-20 градусів, вдень 31-33.

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    Нагадаємо, 21 червня, вдень столицю накрила гроза, наслідком якої стали повалені та зламані дерева. Фото наслідків негоди можна подивитись тут.

    Теги: дощ
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    В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою