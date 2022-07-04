В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою

Очікуються грози та град

Державна служба з надзвичайних ситуації попереджає українців про погіршення погодніх умов у деяких областях.

«Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Також 5 липня в більшості західних та північних областей, у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці завтра без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 18-20 градусів, вдень 31-33.