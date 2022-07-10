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    Суспільство

    В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою

    У західних областях вдень місцями пориви вірту 15-20 м/с - В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою
    У західних областях вдень місцями пориви вірту 15-20 м/с
    фото ілюстративне

    У східних та північно-східних областях очікуються грози

    Синоптики попереджають про погіршення погодніх умов у деяких областях України завтра, 11 липня. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    «11 липня у східних та північно-східних областях грози, місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    На решті території невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. У західних областях вдень місцями пориви вірту 15-20 м/с.

    Температура в західних областях вночі 7-12 градусів, вдень 16-21 (на високогір'ї Карпат впродовж доби 5-10 градусів); у північних та центральних областях вночі +12-17, вдень +20-25. На півдні та сході країни вночі 15-20 градусів, вдень +24-29.

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    Нагадаємо, 6 липня у Києві зафіксували температурний рекорд. Максимальна температура повітря у столиці досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9.

    Теги: Україна повітря вітер
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    В Україні оголошено I рівень небезпеки: що буде з погодою