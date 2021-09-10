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    Якою погодою порадує киян останній робочий день тижня: прогноз на 10 вересня

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    Протягом дня очікується ясна і безхмарна погода - Якою погодою порадує киян останній робочий день тижня: прогноз на 10 вересня
    Протягом дня очікується ясна і безхмарна погода
    Фото: poglyad.tv

    Вітер сьогодні буде нестабільним і кілька разів змінить свій напрямок

    Останній робочий день тижня, 10 вересня, у Києві буде теплим і сонячним. Вночі очікується +11°, а вдень стовпчики термометрів підскочать до комфортних +24°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Протягом дня очікується ясна та безхмарна погода, лише у другій половині дня почнуть з'являтися хмари. Без опадів.

    Атмосферний тиск знижений, 750-751 міліметр ртутного стовпа.

    Вітер сьогодні протягом дня буде нестабільним і кілька разів змінить свій напрямок. Однак його швидкість не буде сильною, лише 0,3-1,9 м/с.

    Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

    Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди Київ вітер столиця
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    Якою погодою порадує киян останній робочий день тижня: прогноз на 10 вересня