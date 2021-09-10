Якою погодою порадує киян останній робочий день тижня: прогноз на 10 вересня

Вітер сьогодні буде нестабільним і кілька разів змінить свій напрямок

Останній робочий день тижня, 10 вересня, у Києві буде теплим і сонячним. Вночі очікується +11°, а вдень стовпчики термометрів підскочать до комфортних +24°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

Протягом дня очікується ясна та безхмарна погода, лише у другій половині дня почнуть з'являтися хмари. Без опадів.

Атмосферний тиск знижений, 750-751 міліметр ртутного стовпа.

Вітер сьогодні протягом дня буде нестабільним і кілька разів змінить свій напрямок. Однак його швидкість не буде сильною, лише 0,3-1,9 м/с.

Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів