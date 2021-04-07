Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесуть через коронавірус

«Ролан Гаррос», як передбачається, розпочнеться пізніше на кілька днів

Пандемія коронавірусу може завадити вчасно стартувати турніру «Великого шлема» «Ролан Гаррос» у Франції. Повідомляється, що його посунуть мінімум на кілька днів.

«У даний час ми з організаторами обговорюємо необхідні методи проведення турніру – зокрема, по прийому вболівальників. Обговорюється також перенесення початку турніру на кілька днів», – повідомила AFP прес-секретар міністерства спорту Франції. Раніше повідомлялося, що змагання може бути перенесено на кілька місяців.

У той же час міністр спорту Франції Роксана Марасіняню заявила, що «Ролан Гаррос-2021» може бути перенесений на більш пізній термін через пандемію коронавирусу. Встановлений на даний момент термін проведення турніру – з 24 травня по 6 червня. У Франції як мінімум до 3 травня діє обмеження пересування в межах 10 км від будинку для всіх громадян, також закриті школи. Нові правила локдауна були введені 3 квітня.