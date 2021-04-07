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    Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесуть через коронавірус

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    &laquo;Ролан Гаррос&raquo; вчасно може не розпочатися - Відкритий чемпіонат Франції з тенісу перенесуть через коронавірус
    «Ролан Гаррос» вчасно може не розпочатися
    Фото з відкритих джерел

    «Ролан Гаррос», як передбачається, розпочнеться пізніше на кілька днів

    Пандемія коронавірусу може завадити вчасно стартувати турніру «Великого шлема» «Ролан Гаррос» у Франції. Повідомляється, що його посунуть мінімум на кілька днів.

    «У даний час ми з організаторами обговорюємо необхідні методи проведення турніру – зокрема, по прийому вболівальників. Обговорюється також перенесення початку турніру на кілька днів», – повідомила AFP прес-секретар міністерства спорту Франції. Раніше повідомлялося, що змагання може бути перенесено на кілька місяців.

    У той же час міністр спорту Франції Роксана Марасіняню заявила, що «Ролан Гаррос-2021» може бути перенесений на більш пізній термін через пандемію коронавирусу. Встановлений на даний момент термін проведення турніру – з 24 травня по 6 червня. У Франції як мінімум до 3 травня діє обмеження пересування в межах 10 км від будинку для всіх громадян, також закриті школи. Нові правила локдауна були введені 3 квітня.

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    Теги: теніс Ролан Гаррос коронавірус
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