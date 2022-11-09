В Україні потеплішає: прогноз погоди на 9 листопада

Опадів у Києві сьогодні не передбачається

У середу, 9 листопада, в Україні очікується тепла осіння погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків в країні буде сухо. Вночі та вранці в більшості областей туман. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень +10+15, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях вночі від +2 градусів до -3 морозу, вдень +6+11 градусів тепла.

У Києві 9 листопада також опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2+4 градуси, вдень +11+13.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.