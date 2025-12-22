Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина

Потяг на Житомирщині зійшов з рейок через можливий удар безпілотника

Атака БПЛА спричинила травми у 4 працівників «Укрзалізниці»

Поблизу Коростеня вантажний поїзд зійшов з колії, ймовірно через ударний безпілотник типу «Шахед». Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», пише «Главком».

Внаслідок атаки російського безпілотника на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

«Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно БПЛА типу «Шахед», – повідомили у компанії».

За попередніми даними, причиною сходження могла стати атака ударного безпілотника типу «Шахед» фото: ДСНС Житомирщини

Аварія сталася на залізничних коліях, рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх медикам швидкої допомоги.

Нагадаємо, що через так званий «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колії зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Одна пасажирка отримала поріз склом – медичну допомогу їй надали на місці.

Поїзд №45/46 Харків – Ужгород слідуватиме з суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також інцидент вплине на рух низки інших поїздів – очікувані затримки становлять від 3 годин. Частину рейсів уже перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.

Через Фастів замість Коростеня курсуватимуть поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси.

№92 Львів – Київ.

№30 Ужгород – Київ.

№8/150 Чернівці – Київ.

№52 Перемишль – Київ.

№68/20 Варшава, Холм – Київ.

№108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир – у цьому випадку затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку.

В «Укрзалізниці» повідомили, що паралельно працюють над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено курсують об’їзними маршрутами.

Розпочато відновлювальні роботи на місці сходження вантажного поїзда з колії поблизу Коростеня на Житомирщині. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди.