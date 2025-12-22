Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок через можливий удар безпілотника
Фото: ДСНС Житомирщини

Атака БПЛА спричинила травми у 4 працівників «Укрзалізниці»

Поблизу Коростеня вантажний поїзд зійшов з колії, ймовірно через ударний безпілотник типу «Шахед». Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», пише «Главком».

Внаслідок атаки російського безпілотника на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

«Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно БПЛА типу «Шахед», – повідомили у компанії».

За попередніми даними, причиною сходження могла стати атака ударного безпілотника типу «Шахед»
За попередніми даними, причиною сходження могла стати атака ударного безпілотника типу «Шахед»
фото: ДСНС Житомирщини

Аварія сталася на залізничних коліях, рятувальники евакуювали постраждалих із пошкоджених локомотивів та передали їх медикам швидкої допомоги.

Нагадаємо, що через так званий «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків – Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. У результаті з колії зійшов локомотив пасажирського поїзда.

Одна пасажирка отримала поріз склом – медичну допомогу їй надали на місці.

Поїзд №45/46 Харків – Ужгород слідуватиме з суттєвою затримкою. Його вже відвели на сусідню станцію та перенаправляють об’їзним маршрутом. Також інцидент вплине на рух низки інших поїздів – очікувані затримки становлять від 3 годин. Частину рейсів уже перенаправляють через Шепетівку, Козятин і Фастів.

Через Фастів замість Коростеня курсуватимуть поїзди:

  • №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта
  • №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси.
  • №92 Львів – Київ.
  • №30 Ужгород – Київ.
  • №8/150 Чернівці – Київ.
  • №52 Перемишль – Київ.
  • №68/20 Варшава, Холм – Київ.
  • №108 Солотвино – Київ.

Поїзд №98 Ковель – Київ, як виняток, пропустять через Житомир – у цьому випадку затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організовують пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. 

В «Укрзалізниці» повідомили, що паралельно працюють над якнайшвидшим відновленням руху на пошкодженій ділянці та прискоренням поїздів, які вимушено курсують об’їзними маршрутами.

Розпочато відновлювальні роботи на місці сходження вантажного поїзда з колії поблизу Коростеня на Житомирщині. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця потяг рятувальники Житомирщина безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
30 листопада, 02:57
Момент влучання по військовому об’єкту
У Чечні безпілотники атакували військову базу полку «Ахмат»
2 грудня, 09:07
Румунські військові повідомляли, що 3 грудня знешкодили український морський дрон у Чорному морі
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
4 грудня, 06:38
На Львівщині у приватний будинок влучив дрон із вибухівкою
Дрон із вибухівкою влучив у будинок підприємців на Львівщині: коментар депутата і поліції
11 грудня, 13:33
Нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
16 грудня, 15:54
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
25 листопада, 13:16
Планується масове виробництво дронів-перехоплювачів
Масове виробництво дронів-перехоплювачів: Шмигаль потішив новиною
27 листопада, 09:57
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд
Сходження потягу з рейок поблизу Коростеня: розпочато відновлювальні роботи
Сьогодні, 07:07
Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих
Окупанти скинули на Ізюм авіабомби, є загиблі
20 грудня, 21:59

Суспільство

Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
Боронив Україну у складі протитанкового батальйону. Згадаймо Дмитра Колеснікова
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, поїзди курсують із затримками
Поблизу Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, поїзди курсують із затримками

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua