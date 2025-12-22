Головна Країна Суспільство
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Названо головний кулінарний інгредієнт 2026 року: цей продукт є в кожного у холодильнику
Наступного року популярними стануть страви з капусти
Наступного року популярною стане капуста у кулінарії

Pinterest назвав капусту головним кулінарним трендом 2026 року. Стейки, вареники та навіть коктейлі з кімчі на її основі стануть популярними серед різних поколінь. Про це повідомляє Business Pinterest.

Платформа оприлюднила щорічний прогноз трендів Pinterest Predicts, у якому визначила 21 ключову тенденцію у культурі, лайфстайлі, моді, красі, їжі, декорі та способі життя на 2026 рік. 

Серед прогнозованих трендів – капуста, яка наступного року стане головним кулінарним інгредієнтом (Cabbage Crush).

Популярність страв з капусти зростає серед представників поколінь бумерів і X, а також молоді, яка цікавиться стейками, коктейлями з кімчі та хрумкими тако-рапсами на основі капусти.

За даними пошукових запитів користувачів, зростає інтерес до тушкованого бок-чою, капустяних пельменів та вареників, супу з голубців, капустяного альфредо та ферментованої капусти.

Нагадаємо, що перед Різдвом в Україні фіксується чергове зростання цін на курячі яйця. За оцінками експертів, цей тренд не лише збережеться, а й посилиться на початку 2026 року, тож українцям варто готуватися до рекордного здорожчання одного з базових продуктів раціону. 

Держстат повідомляє, що свинина подорожчала за рік на понад 30%, але в листопаді ціни трохи впали. Середня споживча ціна свинини у листопаді становила 242,97 грн за кілограм, що на 4% менше, ніж у жовтні (253,06 грн).

