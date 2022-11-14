В Україні стане холодніше: прогноз погоди на 14 листопада
У Києві дощів не очікується, але вранці можливий туман
У понеділок, 14 листопада, в Україні дощів не очікується. Проте на всій території нашої країни буде прохолодно. Про це повідомив Укргідрометцентр.
У західних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях вночі та вранці туман. Через це видимість на дорогах знизиться.
Стовпчики термометрів завтра вдень покажуть у середньому +3 +8 градусів, а у західній та південній частинах +9 +13 градусів.
Вночі температура повітря впаде до 0 +5 градусів.
У Києві дощів не очікується, але ночі та вранці можливий туман. Видимість впаде до 200-500 метрів. Температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +7 градусів, а вночі +1 +3 градуси.
Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.
Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.
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