14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто сьогодні братися за нові справи

У понеділок, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом та Міжнародний день логопеда.

День боротьби проти діабету

Цукровий діабет був описаний в I ст. н. е.. римськими лікарями Цельсом і Аретом , які відзначали у деяких хворих рясне сечовиділення, надмірну спрагу і втрату ваги. У XVII ст. англійський лікар Томас Уілліс помітив, що у пацієнтів з такими симптомами сеча має солодкуватий смак. Пізніше, в XIX ст., було встановлено, що у тонкій кишці відбувається перетворення крохмалю в глюкозу, яка потім надходить з кровоносного русла в печінку, де і відкладається у формі глікогену (крахмалоподобної речовини, що складається із залишків молекул глюкози, з’єднаних в ланцюги).

У січні 1922 року нікому не відомий молодий канадський вчений Фредерік Бантінг вперше в історії врятував життя, зробивши ін’єкцію інсуліну 14-річному хлопчику, який страждав важкою ювенільною формою цукрового діабету. Замість того, щоб отримати патент на інсулін і згодом казково розбагатіти, Бантінг передає всі права Торонтському університету. В подальшому права на виробництво інсуліну перейшли до Канадської ради з медичних досліджень, і наприкінці 1922 року новий лікарський препарат з’явився на ринку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, який відкрив спільно з професором Джоном Маклеодом гормон інсулін. Всесвітній день боротьби з захворюванням на цукровий діабет відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/61/225.

Міжнародний день логопеда

Професійне свято логопедів – «Міжнародний День логопеда» відзначається 14 листопада. Наприклад, в США Національний день логопеда – дефектолога відзначають 18 травня. В Австралії в серпні проходить Тиждень поінформованості про мовні патології.

З 2004 року фахівцями в галузі логопедії було вирішено щорічно організовувати заходи з виходом на міжнародний рівень. Їх метою є підвищення обізнаності широкої громадськості про важливі, доступні і ефективні методи корекції роботи мовного апарату для всіх соціальних груп населення.

Історія свідчить, що перші спроби корекції мовних порушень були описані в працях по сурдопедагогиці ще в XVII столітті, а перший документально зафіксований приклад сурдопедагогики відноситься до 12 століття, до часів Середньовіччя. Бенедиктинський чернець Біда Високоповажний зафіксував для історії факт першої побаченої їм спроби навчити глухого хлопчика, яку зробив єпископ беверлійскій Джон. Порушення правильної роботи мовного апарату викликаються далеко не тільки глухотою. Термін «orthophonie» – «ортофонія» або логопедія – вперше з’явився у Франції в 1928 році завдяки француженці на ім’я Сюзанна Борель-Мезонів. Вона заснувала у Франції службу реабілітації мови і виступила в якості її керівника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це була перша мовна реабілітаційна служба, яка стояла біля витоків створення системи голосових, дихальних і артикуляційних вправ, спрямованих на вироблення координації рухів голосового, дихального і артикуляційного відділів мовного апарату в процесі вироблення мови. Її в 1926 році запросив доктор Віктор Во (фр. Victor Veau), хірург дитячої лікарні, що нині госпіталь Вінсен-де-Поль, найстаріша і найвідоміша дитяча лікарня Парижа, де він працював з дітьми, у яких була патологія розщеплення неба (заяча губа) і т.д.

Яке церковне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку четвертого століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія.

Святі Косма і Даміан були родом з Малої Азії (нині Туреччина). Їхній батько-язичник помер, коли вони були ще зовсім малими. А мати, вирішивши залишитись удовою на все життя, піклувалась лише про те, як догодити Богу. Тому вона причислена Церквою до лику святих. Феодотія вчила дітей страху Божого з малих літ. А коли вони підросли, віддала їх до богобоязливого чоловіка, головною наукою у якого було Святе Писання. Маючи велику любов до людей, брати вчили і лікарську науку, дізнавались про цілющі властивості рослин.

Вони вивчились на лікарів і в окрузі не було кращих цілителів од Косми і Даміана. Всіх вони лікували безкоштовно, тому їх називали безсрібниками. Зцілюючи язичників, навертали їх до істинного Бога, при цьому говорили хворим, що виліковують не вони, а сила Божа.

Про це дізнався римський імператор Карін, який був палким прихильником римських богів. Він послав до братів свого намісника Лізія, щоб той їх переконав, що нема єдиного Бога, і щоб вонивідмовились від проповіді про Нього. Коли брати були приведені Лізієм на суд до імператора Каріна, той був тяжко хворим. Знаючи, що це неперевершені лікарі, він попросив їх про допомогу. Косма і Даміан, помолившись за царя земного до Царя Небесного, зцілили Каріна. Той з удячності за свій порятунок відпустив братів з миром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Народні прикмети

Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.

Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.

Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.

Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.

Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

Що не рекомендується робити

Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.

Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.

Не варто сьогодні братися за нові справи.

Іменини

14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.