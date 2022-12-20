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В Україні стане тепліше: якою буде погода 20 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні стане тепліше: якою буде погода 20 грудня
Прогноз погоди на 20 грудня
фото: glavcom.ua

У столиці вдень очікується невеликий мокрий сніг

У вівторок, 20 грудня, в Україні стане трохи тепліше. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Значних опадів не передбачається, лише у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний , 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 2-7° тепла.

У столиці вдень очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла;
у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

В Україні стане тепліше: якою буде погода 20 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер зима

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