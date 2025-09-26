Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 вересня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Каллістрата та його дружини

27 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Каллістрата та його дружини. Це свято присвячене історії стійкості у християнській вірі.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 27 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Каллістрата та його дружини

Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

27 вересня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Каллістрата. Він походив із Карфагена і був воїном Римської імперії у III столітті. Вихований у християнській вірі, Каллістрат таємно сповідував Христа, чим відрізнявся від своїх товаришів-язичників. Коли його віра була викрита через його часті молитви, його схопили і піддали жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, Каллістрат виявив неймовірну стійкість і прийняв мученицьку смерть за свої християнські переконання. Також цього дня згадують його дружину.

На місці його поховання згодом було збудовано храм, а мощі святого зберігалися в Константинополі як чудотворні.

Молитви дня

О, святий мученику Каллістрате та дружино його! До вас ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу, щоб ми могли наслідувати ваше життя і мужність у сповіданні Христа.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цього дня, згідно з народними повір'ями:

У святого Каллістрата просять про зміцнення у вірі та дарування сил.

  • Якщо вітер дме з півдня – осінь буде теплою та тривалою.
  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та холодною.
  • Наші предки вважали, що на Каллістрата слід бути обережними та уникати конфліктів.

свята релігія православна церква традиції свято календар

