27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 27 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

27 вересня у світі відзначають Всесвітній день туризму та Міжнародний день астрономії. В Україні цього дня святкують День вихователя. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Каллістрата та його дружини (за новим стилем).

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

Всесвітній день туризму і День туризму в Україні

Це свято було встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) 1979 року в іспанському місті Торремолінос. Метою цього дня є популяризація туризму, висвітлення його внеску в економіку, культурний обмін та розвиток зв’язків між народами.

Щороку Всесвітній день туризму присвячений певній темі, яка відображає актуальні питання та виклики у сфері туризму. Наприклад, теми минулих років включали екотуризм, стійкий розвиток, культурну спадщину та інновації. В Україні День туризму також святкується 27 вересня. Це свято було встановлено указом президента України 1998 року. Україна стала членом Всесвітньої туристичної організації у жовтні 1997 року, що підкреслює важливість туризму для країни.

День вихователя і дошкільних працівників

Це неофіційне, але важливе професійне свято в Україні, присвячене людям, які щодня займаються вихованням, навчанням та розвитком наймолодших дітей. Свято підкреслює важливість їхньої праці у формуванні особистості дитини, адже фундамент, закладений у дошкільному віці, є опорою всього подальшого життя.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день астрономії (Осінній день астрономії)

Це свято присвячене науці про космос, планети, зорі та Всесвіт загалом. Воно покликане заохотити людей усіх вікових груп цікавитися астрономією, відкривати красу зоряного неба та поширювати знання про космос.

Міжнародний день кролика

Це яскраве свято, присвячене популярним пухнастим тваринкам. Воно створене для того, щоб люди більше дбали про кроликів, насолоджувалися їхньою грайливістю, а також пам'ятали про збереження видів у природі.

Всесвітній день без м'яса

Ця міжнародна ініціатива присвячена популяризації безм'ясного способу харчування та усвідомленого ставлення до здоров'я, тварин і довкілля. Свято підкреслює користь усвідомленого підходу до харчування.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Каллістрата та його дружини

27 вересня у церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Калістрата і дружини його. Святий мученик Калістрат був родом з Карфагена. Його дід, Неоскор, служив при імператорі Тиверії у Палестині і був свідком хресних страждань Ісуса Христа. Калістрат виховувався у християнській вірі своїм батьком, який також був християнином.Калістрат був воїном і відзначався своєю вірою та благочестям.

Одного разу, коли він молився вночі, його товариш по службі почув, як він закликає ім’я Господа Ісуса, і доніс про це воєначальнику. Воєначальник намагався змусити Калістрата принести жертву ідолам, але той відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам і намагалися втопити в морі, але він чудом врятувався. Після цього 49 воїнів, які стали свідками цього чуда, увірували у Христа. Всі вони разом з Калістратом були ув’язнені і піддані тортурам, але залишилися вірними своїй вірі. Врешті-решт, їх усіх стратили.

Народні вірування та прикмети

У народі день, присвячений святому Каллістрату:

вранці заморозок – зима прийде рано;

дме західний вітер – через кілька днів вже зіпсується погода;

різко похолодало – весна буде ранньою.

Історичні події

1605 рік – війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;

1821 рік – проголошують незалежність Мексиканської імперії;

1825 рік – у Великій Британії починається рух першою залізницею – потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;

1893 рік – у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган – газету «Свобода»;

1895 рік – шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);

1912 рік – у Києві відкривають стадіон «Спортивне поле» на 3 тисячі осіб;

1920 рік – Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1920 рік – Нестор Махно укладає союз із Червоною Армією;

1937 рік – у містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;

1939 рік – німці захоплюють Варшаву;

1941 рік – в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру «для евакуації»;

1941 рік – Сирійська Республіка проголошується незалежною державою;

1977 рік – пускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР – Чорнобильська АЕС;

1993 рік – відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

1998 рік – засновують компанію Google;

1998 рік – на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;

2001 рік – уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію;

2003 рік – Україна обмежує імпорт російських сірників.

Іменини

День ангела святкують: Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.