В Україні вже 370 тисяч учасників російсько-української війни



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Водночас, статусу учасника бойових дій вже позбавлено 265 осіб

Статус учасника бойових дій (УБД) отримало 369,5 тис. учасників антитерористичної операції на сході України, повідомили в Державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО.

«Станом на 01.07.2019 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій про надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 369 451 особі», - йдеться в повідомленні Держслужби, оприлюдненому в четвер.

Серед них військовослужбовців рядового і начальницького складу, співробітників відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені до АТО, 369 тис. 270 осіб.

Зокрема, в складі Міноборони - 251 тис. 568 людини, Міністерства внутрішніх справ - 32 тис. 589 осіб, Національної гвардії - 34 тис. 998 осіб, СБУ - 11 тис. 478 осіб.

У Службі зовнішньої розвідки - 62 особи, Держприкордонслужбі - 20 тис. 641, у Держспецслужбі транспорту - 2 тис. 666, Управлінні держохорони - 604 особи, Держслужбі спецзв'язку і захисту інформації - 898, в ДСНС - 5 тис. 410 осіб, Генпрокуратурі - 325 людей, Нацполіції - 6 тис. 858 і Державній фіскальній службі - 1 тис. 73 особи.

Крім того, статус УБД надано 181 співробітнику підприємств і організацій.

Водночас, цього статусу вже позбавлено 265 осіб.