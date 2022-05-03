На Харківщині окупанти обстріляли фабрику: є загиблі

Загалом сам Харків тричі за минулу добу піддався атаці ворога

У Харківській області сьогодні вранці, 3 травня, російські війська обстріляли фабрику, через що виникла пожежа, є загиблий. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Загалом сам Харків тричі за минулу добу піддався атаці ворога.

«У Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території», – написав Синєгубов.

Він також розповів, що за минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову два удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл, постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Крім того, по області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

«За добу на Харківщині троєдопомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Комаров зняв з дрона зруйновані будинки Харкова. Раніше у Харкові внаслідок ракетного удару з боку військ РФ сталася масштабна пожежа, яка повністю знищила підприємство з виробництва автомобільної хімії. Про пожежу повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Харківській області.