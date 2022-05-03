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    Події в Україні

    На Чернігівщині повернули заборону на продаж алкоголю – голова ОВА

    На Чернігівщині повернули заборону на продаж алкоголю – голова ОВА
    фото: zaxid.net

    В області проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні

    На всій території Чернігівської області місцева влада знову відновила заборону торгівлі алкогольними напоями. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    «Учора ми проаналізували динаміку та характер злочинів за останні два тижні, і ви знаєте, якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку жителів Чернігівщини, а на іншу – акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь жителів Чернігівщини. Тому сьогодні зранку я підписав розпорядження: ми повертаємо заборону на торгівлю алкогольними напоями на території всієї Чернігівської області», – написав Чаус.

    Нагадаємо, 17 квітня на території Чернігівської області зняли заборону на продаж алкогольних напоїв. Пом’якшення обмежень було пов’язане зі стабілізацією ситуації на Чернігівщині після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі Відомо, що на Чернігівщині заборонено було продавати алкоголь з 26 лютого.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина алкоголь Україна окупація #stoprussia
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    На Чернігівщині повернули заборону на продаж алкоголю – голова ОВА