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Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА

Ірина Бура
glavcom.ua
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Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
фото ілюстративне з відкритих джерел

Смірнов похизувався, що російська ППО нібито відбила атаку українських ракет і БпЛА

Пізно ввечері 23 листопада Курщину нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів. Про це заявив губернатор російської Курської області Олексій Смірнов.

Смірнов похизувався, що російська ППО нібито відбила атаку українських ракет і БпЛА.

«Наша ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БпЛА збито в небі Курської області», – зазначив він.

Нагадаємо, у Курську пізно ввечері оголосили ракетну небезпеку. Моніторингові канали росіян повідомляють про потужні вибухи.

Зазначимо, 20 листопада, росіяни почали повідомляти про удари ракетами Storm Shadow по Курській області. Фото з нібито уламками з'явилися в одному з місцевих пабліків Курщини.

Перед цим газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow. Про це писало Le Figaro, однак згодом інформація про дозвіл зникла з відповідної публікації.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомляли, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон.

До слова, Курська операція таки спромоглася окрім військово-політичних цілей досягнути ще й чисто військові, змусивши командування ЗС РФ відтягнути біля 50 тисяч особового складу та техніку на Курщину зі Сходу нашої країни, а також упередила наступ ворога з півночі, порушивши підготовку та злагодження угруповання московитих у цьому районі.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

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Теги: війна Велика Британія Україна росіяни обмеження Курщина

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