Вибиті вікна, пошкоджені покрівлі: наслідки атаки дронів на Київщину

У регіоні працювали сили ППО

У ніч на 1 листопада Київська область зазнала атаки російських дронів, сили ППО збивали ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки, постраждалих серед населення немає. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Вночі відбулася чергова атака ворожих дронів на Київщину. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено два приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі», – написав Кравченко.

Оперативні служби, з його слів, продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у Києві через загрозу застосування ворожих БпЛА було оголошено повітряну тривогу о 02:22. Повітряні сили попереджали про рух «Шахедів» у напрямку столиці