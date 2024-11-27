Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Шойгу в Кабулі: чи готується Кремль залучити Талібан до війни?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шойгу поїхав у Кабул вербувати найманців-талібів на війну проти України
фото: Олексій Кущ

«У талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати»

Пам'ятаєте, я писав про те, що РФ може виключити Талібан із переліку заборонених у Росії організацій? Такий законопроєкт зареєстровано у Думі і до нового року його ухвалять. А сьогодні Шойгу зустрічався із головою МВС Афганістану Сіраджуддіном Хаккані. Він раніше був найвідомішим членом організації Талібан. Зустріч відбувається в Кабулі.

Про що може свідчити ця новина? На зовнішньому контурі Талібан взаємодіє з Китаєм – розробка корисних копалин, переробка, інфраструктура та навіть специфічний туризм. Плюс, Талібан стримує розвиток на своїй території військових уйгурських формувань, які активно підтримуються на Заході (загроза уйгурського сепаратизму в КНР).

Також Талібан був зацікавлений у відправленні свого корпусу на війну проти Ізраїлю та просив Іран надати йому коридор для цього. Тегеран очікувано відмовив: в Афганістані суніти, в Ірані – шиїти, тож відносини між двома країнами досить складні. Також Афганістан різко скоротив наркотрафік: посіви маку та виробництво опіуму скорочено в десятки разів. Це цілеспрямована політика талібів, то вони робили і на початку нульових.

...у талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати. Цілком можливо, йтиметься саме про це – участь талібів у війні РФ проти України
Натомість таліби мають 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати. Цілком можливо, йтиметься саме про це – участь талібів у війні РФ проти України. У себе в країні Талібан зможе це також вдало «продати» як «священну війну проти Заходу». У нюанси російсько-української війни афганці не вникатимуть.

Тривала війна Ізраїлю в Газі та Лівані серйозно наелектризувала радикальну мусульманську умму: від арабів до тюрків та пуштунів, від сунітів до шиїтів. У цьому контексті, коли американський прапор діє на такий соціум як сильний подразник, будь-яка асоціація із Заходом може сформувати основу для Газзавату, Священної війни.

Наприклад, хусити атакують у Червоному морі всі судна, які пов'язані із Заходом або навіть заходили до ізраїльських портів, як це було нещодавно з турецьким торговим судном. Тим більше, що куратором у подібній взаємодії може стати Чечня Кадирова. Загалом є привід дуже уважно відстежувати новини з Афганістану.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Афганістан Чечня політика Сергій Шойгу Талібан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп може обговорити війну в Україні із Путіним
Чи уламає Трамп Путіна на мир?
12 листопада, 13:10
Актори підтримали своїх кандидатів у президенти США
Вибори у США: Ді Капріо публічно підтримав Камалу Гарріс, а Де Ніро облаяв Трампа
28 жовтня, 01:30
Росія призначила Максима Пухова першим заступником голови Енергодару
Стало відомо, чому РФ усуває колаборантів від влади на окупованих територіях
29 жовтня, 15:35
За словами Умєрова, північнокорейських солдатів Росія «замаскувала під бурятів» та змішали з росіянами
Умєров підтвердив перші бої між ЗСУ та північнокорейськими солдатами на Курщині
5 листопада, 16:28
Джонсон привітав рішення президента США дозволити Україні бити ракетами Atacms по території Росії
Джонсон звернувся до партнерів України напередодні 1000-го дня від початку великої війни
18 листопада, 18:30
Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
7 листопада, 21:40
Трамп серйозно налаштований проти своїх противників у владі
Противники Трампа чекають на помсту після його повернення до Білого дому – NYT
11 листопада, 10:11
ГУР повідомило, яку балістичну ракету застосувала Росія, щоб атакувати Дніпро
Чим Росія атакувала Дніпро 21 листопада? Розвідка розкрила деталі
22 листопада, 13:03
Виборчі дільниці у Румунії закриються о 21:00
У Румунії стартували президентські вибори
24 листопада, 08:32

Олексій Кущ

Шойгу в Кабулі: чи готується Кремль залучити Талібан до війни?
Шойгу в Кабулі: чи готується Кремль залучити Талібан до війни?
Політичний пас: що Байден готує для Трампа?
Політичний пас: що Байден готує для Трампа?
Інтелектуальний неоколоніалізм: як Україна стала щитом і капканом у геополітичній грі
Інтелектуальний неоколоніалізм: як Україна стала щитом і капканом у геополітичній грі
Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США
Трамп чи Гарріс: як вибори сформують новий політичний курс США
Зворотний бік цифровізації та штучного інтелекту
Зворотний бік цифровізації та штучного інтелекту
Україна може стати наступним біотехнологічним епіцентром: що для цього потрібно
Україна може стати наступним біотехнологічним епіцентром: що для цього потрібно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
72K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
8659
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину
5209
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua