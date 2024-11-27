Шойгу в Кабулі: чи готується Кремль залучити Талібан до війни?

«У талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати»

Пам'ятаєте, я писав про те, що РФ може виключити Талібан із переліку заборонених у Росії організацій? Такий законопроєкт зареєстровано у Думі і до нового року його ухвалять. А сьогодні Шойгу зустрічався із головою МВС Афганістану Сіраджуддіном Хаккані. Він раніше був найвідомішим членом організації Талібан. Зустріч відбувається в Кабулі.

Про що може свідчити ця новина? На зовнішньому контурі Талібан взаємодіє з Китаєм – розробка корисних копалин, переробка, інфраструктура та навіть специфічний туризм. Плюс, Талібан стримує розвиток на своїй території військових уйгурських формувань, які активно підтримуються на Заході (загроза уйгурського сепаратизму в КНР).

Також Талібан був зацікавлений у відправленні свого корпусу на війну проти Ізраїлю та просив Іран надати йому коридор для цього. Тегеран очікувано відмовив: в Афганістані суніти, в Ірані – шиїти, тож відносини між двома країнами досить складні. Також Афганістан різко скоротив наркотрафік: посіви маку та виробництво опіуму скорочено в десятки разів. Це цілеспрямована політика талібів, то вони робили і на початку нульових.

...у талібів є 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати. Цілком можливо, йтиметься саме про це – участь талібів у війні РФ проти України

Натомість таліби мають 40-50 тисяч бойовиків, які нічого не вміють робити, окрім як воювати. Цілком можливо, йтиметься саме про це – участь талібів у війні РФ проти України. У себе в країні Талібан зможе це також вдало «продати» як «священну війну проти Заходу». У нюанси російсько-української війни афганці не вникатимуть.

Тривала війна Ізраїлю в Газі та Лівані серйозно наелектризувала радикальну мусульманську умму: від арабів до тюрків та пуштунів, від сунітів до шиїтів. У цьому контексті, коли американський прапор діє на такий соціум як сильний подразник, будь-яка асоціація із Заходом може сформувати основу для Газзавату, Священної війни.

Наприклад, хусити атакують у Червоному морі всі судна, які пов'язані із Заходом або навіть заходили до ізраїльських портів, як це було нещодавно з турецьким торговим судном. Тим більше, що куратором у подібній взаємодії може стати Чечня Кадирова. Загалом є привід дуже уважно відстежувати новини з Афганістану.