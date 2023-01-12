Вугільний барон Кропачов запускає свій телеканал

Канал не планує транслювати спільний телемарафон «Єдині новини»

В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News. Старт запланований орієнтовно на 22 січня 2023 року. Про це повідомляє «Детектор медіа».

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Інформацію джерел «Детектора медіа» підтвердив технічний директор майбутнього телеканалу Дмитро Скидан (у минулому – техдиректор каналу «112 Україна», який працював на цій посаді до закриття каналу у 2021 році).

«Це залежатиме від багатьох факторів, але попередньо дата запуску – 22 січня», – сказав Скидан.

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Дмитро Скидан підтвердив, що власником та інвестором каналу є бізнесмен Віталій Кропачов. 2022 року він купив ліцензію на цифрове мовлення «4 каналу», а також компанію «Ера продакшн». Невдовзі після продажу ліцензії майно «4 каналу» було заарештоване, а потім передане Держкіно, адже власник каналу Олексій Ковальов перейшов на бік Росії. Згодом Ковальова вбили.

Генеральною продюсеркою Ukrainian World News буде Ольга Гіржева. З 2018 року Ольга Гіржева була головною редакторкою телеканалу NewsOne (зокрема й тоді, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак), а до того дев’ять років працювала з Савіком Шустером. Вона також була шефредакторкою політичних токшоу «Інша Україна» і «Народ проти» на телеканалі ZIK. «Детектор медіа» сподівається отримати коментарі Ольги Гіржевої щодо Ukrainian World News.

Інших членів команди Дмитро Скидан називати не став. «Основна команда вже є – близько ста людей, – сказав він. – У команді будуть працювати вихідці з каналу «112», які працювали там за його кращих часів. Ніхто не буде сперечатися, що цей канал із моменту свого запуску до його продажу Медведчуку, тобто до 2017 року, був каналом, який заклав основи сучасного новинного формату в Україні. Логічно, що ми хочемо запросити спеціалістів із цього каналу».

На уточнювальне запитання, хто вестиме ефіри, Дмитро Скидан не відповів. Джерело «Детектора медіа», близьке до проєкту, стверджує, що на Ukrainian World News не працюватимуть ведучі каналів Медведчука, й керівництво проєкту прагне максимально дистанціюватись від підсанкційних проросійських каналів.

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Зі слів Дмитра Скидана випливає, що канал не планує транслювати спільний телемарафон «Єдині новини». «Ми будемо робити те саме, але без участі у спільному марафоні», – сказав він.

Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану» від 18 березня постановило, що всі інформаційні телеканали, які мають загальноукраїнську ліцензію, повинні транслювати спільний телемарафон. Саме через невиконання цієї вимоги «Прямому каналу», «Еспресо» і «5 каналу» вимкнули цифровий ефір у мережі Т2.

Студія майбутнього каналу розташована в Києві біля станції метро «Нивки». За інформацією джерела «Детектора медіа», до розбудови каналу причетна компанія VisionHouse, яка раніше будувала «112», NewsOne, ZIK, Прямий канал, «Наш» та інші інформаційні канали.

Нагадаємо, Віталій Кропачов – власник газового, вугільного, машинобудівного та інших бізнесів — ще у 2019 році купив канал «Так TV» у співвласника «Коледжу преси та телебачення» Гліба Головченка. Цей канал має супутникову ліцензію, чинну з 2019 року, оформлену на компанію ТОВ «Так ТВ центр плюс». У цьому ж році Кропачов разом із Носиковим намагався (безуспішно) реанімувати канал ТВі разом із польськими партнерами Millstone and Co на чолі з топменеджером Варшавської фондової біржі Робертом Квятковським. 6 жовтня 2022 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензію 4 каналу, яку купив Кропачов, із брендом «Так TV».