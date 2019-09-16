В Україні знижується рівень захворюваності на кір



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Найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в Київ, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та Київській областях

Протягом 37-го тижня поточного року (з 5 по 12 вересня) на кір захворіло 104 людина - 64 дорослих та 40 дітей

В Україні з початку 2019 року на кір захворіли понад 57,8 тисяч жителів України.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, протягом 37-го тижня поточного року (з 5 по 12 вересня) на кір захворіло 104 людина - 64 дорослих та 40 дітей.

Зокрема, найбільше нових випадків захворювання на кір зареєстровано в місті Київ (14 хворих: 9 дорослих і 5 дітей), Дніпропетровській (9: 3 дорослих та 6 дітей), Одеській (9: 5 дорослих та 4 дитини), Вінницькій (8: 6 дорослих та 2 дитини) та Київській (8 дорослих) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 12 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 824 тис. чоловік - 27 тис. 402 дорослих і 30 тис. 422 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли майже 115 тис. осіб, 40 з яких померли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Крім того, у Києві спостерігається найбільша спалах кору за всі роки незалежності України. За 6 місяців нинішнього року в Києві на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.