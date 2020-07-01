В Україні зріс розмір одноразової допомоги від Фонду соцстрахування



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Зріс розмір одноразових допомог для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві

Потерпілі внаслідок нещасного випадку на виробництві зможуть отримати 37 349 грн

З 1 липня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 102 гривень до 2 197 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також членів їхніх родин, утриманців у разі смерті працівників внаслідок виконання посадових обов’язків. Про це повідомляє пресслужба Фонду соціального страхування України.

Для осіб, які набули право на страхові виплати від Фонду з 1 липня цього року, розмір допомоги становитиме:

потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 37 349 грн;

сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 219 700 грн;

утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 43 940 грн.

У Фонді зазначають, що раніше ці виплати становили 35 734 грн, 210 200 грн і 42 040 грн відповідно.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня зростає допомога з безробіття, оскільки зростає прожитковий мінімум, від розміру якого залежать соціальні виплати. Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2020 рік. Це означає, що ті, хто отримує максимальну допомогу з безробіттю - 8408 грн, з 1 липня будуть отримувати 8788 грн за місяць.