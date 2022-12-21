В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня

Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів

У середу, 21 грудня, в Україні очікується тепла погода. У більшості областей стовпчики термометрів підіймуться до плюсових показників. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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На заході України протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, однак опадів не прогнозують. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря складатиме +4…+6 градусів. На сході ж буде дещо прохолодніше – -1...+1 градус. Місцями можливі дощі.

Хмарна погода триматиметься на півночі увесь день. Ввечері сніг, який розпочався після полудня, може посилитися. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На півдні буде значно тепліше – +5...+7 градусів і хмарно з проясненнями.

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Весь день у Києві буде хмарним, без опадів. Повітря прогріється лише до +1...+3 градусів.

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.