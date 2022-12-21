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В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня
Прогноз погоди на 21 грудня
фото: glavcom.ua

Весь день у Києві буде хмарним, але без опадів

У середу, 21 грудня, в Україні очікується тепла погода. У більшості областей стовпчики термометрів підіймуться до плюсових показників. Про це повідомив Укргідрометцентр.

На заході України протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, однак опадів не прогнозують. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця. Температура повітря складатиме +4…+6 градусів. На сході ж буде дещо прохолодніше – -1...+1 градус. Місцями можливі дощі.

Хмарна погода триматиметься на півночі увесь день. Ввечері сніг, який розпочався після полудня, може посилитися. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси. На півдні буде значно тепліше – +5...+7 градусів і хмарно з проясненнями.

Весь день у Києві буде хмарним, без опадів. Повітря прогріється лише до +1...+3 градусів.

В Україну йде потепління: якою буде погода 21 грудня фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

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Теги: прогноз погоди зима повітря Укргідрометцентр

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