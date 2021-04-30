В Україну повернулися полярники 25-ї антарктичної експедиції

Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в «Борисполі» їхні рідні, друзі та колеги

Шлях полярників в Україну почався 19 квітня та завершився у «Борисполі» через 10 днів

Після року роботи на станції «Академік Вернадський» 25-та українська антарктична експедиція (УАЕ) повернулася додому. Про це у четвер ввечері повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

«Команда прилетіла в аеропорт «Бориспіль» сьогодні, 29 квітня 2021 року. Разом з ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції близько двох місяців. Шлях полярників в Україну почався 19 квітня. Спершу вони подолали кораблем не надто прихильну цього разу протоку Дрейка, дісталися портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Пауло, Париж) летіли додому. Сльози радості, обійми та шампанське – так наших полярників і полярниць зустрічали в «Борисполі» їхні рідні, друзі та колеги», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зимувальний загін 25-ї УАЕ цілий рік проводив геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робив щоденні безперервні вимірювання, підтримував роботу станції, здійснював посильний ремонт.

З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, було залито фундамент та встановлено новий потужний кран, замінено систему опалення, встановлено антену для безлімітного інтернету тощо.

Сезонна команда включала також науковців, які працювали за окремими програмами досліджень.

Нагадаємо, 16 квітня 12 українських полярників, які 24 березня вирушили на станцію «Академік Вернадський», добралися до місця призначення.

Раніше полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський».