В Україну повертається спека: прогноз погоди на 12 вересня

В Україні у неділю, 12 вересня, по всій території України буде сухо та сонячно

Хмарна погода на півночі протримається весь день

Погода в Україні у неділю, 12 вересня, буде тепло та сонячно. Місцями стовпчики термометрів покажуть аж +29 градусів. Водночас опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Справжня спека буде на Херсонщині. Однак і в інших регіонах України буде доволі тепло.

На Західній Україні небо буде у полоні хмар, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря там прогріється до +24...+26 градусів.

На сході буде трохи тепліше – +25...+27 градусів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у східних областях.

Хмарна погода на півночі протримається весь день. Невелике прояснення слід чекати лише зранку. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Найспекотніші буде на півдні України. Там синоптики прогнозують до +25...+27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня

У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.