  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україну повертається спека: прогноз погоди на 12 вересня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні у неділю, 12 вересня, по всій території України буде сухо та сонячно - В Україну повертається спека: прогноз погоди на 12 вересня
    В Україні у неділю, 12 вересня, по всій території України буде сухо та сонячно
    Фото з відкритих джерел

    Хмарна погода на півночі протримається весь день

    Погода в Україні у неділю, 12 вересня, буде тепло та сонячно. Місцями стовпчики термометрів покажуть аж +29 градусів. Водночас опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Справжня спека буде на Херсонщині. Однак і в інших регіонах України буде доволі тепло.

    На Західній Україні небо буде у полоні хмар, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря там прогріється до +24...+26 градусів.

    На сході буде трохи тепліше – +25...+27 градусів. Рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у східних областях.

    Хмарна погода на півночі протримається весь день. Невелике прояснення слід чекати лише зранку. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Найспекотніші буде на півдні України. Там синоптики прогнозують до +25...+27 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 12 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 12 вересня

    У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну повертається спека: прогноз погоди на 12 вересня