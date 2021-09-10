Літо-2021 визнано найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень

Середня температура влітку була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки

Повені також можуть бути пов'язані з високими температурами

Цьогорічне літо в Європі визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. Температури у Сердземномор'ї побили рекорди зі значним відривом. Про це пише видання СNN.

Європа за останні місяці потерпала від численних несприятливих погодних явищ. Мовиться про рекордні опади, які спричинили смертельні повені у Бельгії та Німеччині, а також спеку, результатом якої стали пожежі на півдні.

Середня температура влітку була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки – 2010 та 2018 року. Проте аж на 1 градус більша, ніж загалом у 1991 – 2020 роках.

Нещодавній аналіз World Weather Attribution показав, що повені також можуть бути пов'язані з високими температурами. Тривала спека може спровокувати посуху, але також може збільшити кількість водяної пари, що утримується в атмосфері. Це може посилити кількість опадів, а вода що випадає на суху землю може значно важче вбиратись.

Нагадаємо, авіакомпанії все частіше стикаються з проблемами через негоду, викликану кліматичними змінами.