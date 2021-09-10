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    Літо-2021 визнано найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень

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    Середня температура влітку&nbsp;була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки&nbsp; - Літо-2021 визнано найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень
    Середня температура влітку була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки 
    Фото з відкритих джерел

    Повені також можуть бути пов'язані з високими температурами

    Цьогорічне літо в Європі визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. Температури у Сердземномор'ї побили рекорди зі значним відривом. Про це пише видання СNN.

    Європа за останні місяці потерпала від численних несприятливих погодних явищ. Мовиться про рекордні опади, які спричинили смертельні повені у Бельгії та Німеччині, а також спеку, результатом якої стали пожежі на півдні.

    Середня температура влітку була на 0,1 градуса вища, аніж в попередні найспекотніші роки – 2010 та 2018 року. Проте аж на 1 градус більша, ніж загалом у 1991 – 2020 роках.

    Нещодавній аналіз World Weather Attribution показав, що повені також можуть бути пов'язані з високими температурами. Тривала спека може спровокувати посуху, але також може збільшити кількість водяної пари, що утримується в атмосфері. Це може посилити кількість опадів, а вода що випадає на суху землю може значно важче вбиратись.

    Нагадаємо, авіакомпанії все частіше стикаються з проблемами через негоду, викликану кліматичними змінами.

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    Теги: Європа спека рекорд літо
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    Літо-2021 визнано найспекотнішим у Європі за всю історію спостережень