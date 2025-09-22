В Умані хасиди заграли гімн України та розповіли, що думають про Путіна (відео)

Хасиди вигукували «Слава Україні» та милувалися українським гімном

Напередодні святкування одного з найважливіших юдейських свят – Рош га-Шана – до міста Умань з’їхалося близько 35 тис. хасидів-паломників. У соцмережах зʼявилося відео, як вони грають гімн України. Про це повідомляє «Главком».

На відео видно, що хасиди зібралися в групу, а один із них на трубі виконує державний гімн України. Під час дійства один із хасидів почав вигукувати «Слава Україні» та висловлюватися про російського диктатора Володимира Путіна. Варто зазначити, що це не поодинокі випадки.

За попередньою оцінкою общини, на початку святкування в Умані очікується до 38 тис. паломників-хасидів. Поліція охорони Черкащини очікувала прибуття близько 30-35 тис. паломників, а представники громади – до 50 тис. Правоохоронці разом із військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз’яснювальну роботу серед паломників.

Як відомо, єврейський Новий рік, або Рош га-Шана – найважливіша подія, якою іудеї відзначають не просто зміну календарних дат, а день початку людської історії, тобто події, що описуються у Священному Писанні як день створення перших людей – Адама і Єви.

У 2025 році свято припадає на 22-24 вересня. Фіксованої дати цього єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень, в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Свято символізує завершення року, що минає і початок нового року. Згідно з єврейським літочисленням, свято ознаменує настання 5785 року з моменту створення світу.

Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.