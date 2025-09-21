Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 22 вересня в церковному календарі – День святого священномученика Фоки

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки та пророка Іони. Це свято присвячене вірі та стійкості святого Фоки, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Фоки

Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва фото 1

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп (Мала Азія) і жив у часи переслідувань християн. За віру Фоку піддали жорстоким тортурам і стратили. Його вважають захисником від пожеж та покровителем моряків.

Також цього дня відзначають пам'ять пророка Іони. За біблійною розповіддю, Іона три дні провів у череві кита (великої риби), після чого був вивержений на берег і зміг виконати волю Божу.

Молитви дня

О, святий священномученику Фоко! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби, і особливо від вогняної стихії. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо цього дня білки активно готують запаси – зима буде лютою та довгою.
  • Багато лушпиння на цибулі – до морозної зими.
  • Хмарно, але без дощу – до затяжної та сирої осені.
  • Павутина літає довгими нитками – осінь буде теплою, а сніг затримається.
  • Якщо на вулиці гарна погода – до сонячної осені.

