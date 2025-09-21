Яке релігійне свято відзначається 22 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 22 вересня в церковному календарі – День святого священномученика Фоки

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки та пророка Іони. Це свято присвячене вірі та стійкості святого Фоки, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Фоки

22 вересня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки. Він був єпископом у місті Синоп (Мала Азія) і жив у часи переслідувань християн. За віру Фоку піддали жорстоким тортурам і стратили. Його вважають захисником від пожеж та покровителем моряків.

Також цього дня відзначають пам'ять пророка Іони. За біблійною розповіддю, Іона три дні провів у череві кита (великої риби), після чого був вивержений на берег і зміг виконати волю Божу.

Молитви дня

О, святий священномученику Фоко! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби, і особливо від вогняної стихії. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: