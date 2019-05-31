Вакарчук розповів про свої доходи



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Вакарчук стверджує, що не володіє нерухомістю за кордоном

За словами музиканта, щороку він заробляє різні суми

Український музикант і лідер партії Голос Святослав Вакарчук минулого року отримав близько 5 млн гривень дивідендів, з яких, приблизно, половину витратив на фінансування своєї політичної сили. Про це він розповів в інтерв'ю ЛИГА.net.

«У мене є одна машина Range Rover, їй, приблизно, п'ять років. Є банківські рахунки - на них близько 12 млн гривень. У мене дві квартири в Києві, але в одній я давно не живу», - розкрив Вакарчук основні дані своєї декларації.

За словами музиканта, щороку він заробляє різні суми.

«За три роки я отримав 20 млн грн дивідендів, а за 2018 рік - 5 млн гривень», - зазначив він.

Вакарчук стверджує, що не володіє нерухомістю за кордоном.

«У мене немає ніякої нерухомості за кордоном і ніколи не було. Я ні на кого нічого не записував», - запевнив він, додавши, що у нього немає офшорних компаній, і він не пов'язаний у бізнесі з олігархами.

Нагадаємо, 16 травня Святослав Вакарчук оголосив про створення партії і представив членів своєї команди. А цього тижня він представив ще двох членів своєї команди.