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Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка
Від удару Volkswagen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де автомобіль перекинувся
фото: Нацполіція

Після затримання 24-річний львів’янин повідомив правоохоронцям про вбивство матері. Жінку з ножовими пораненнями знайшли за місцем проживання

На Львівщині правоохоронці затримали 24-річного водія, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду під час втечі від поліції, а під час затримання зізнався у вбивстві матері, пише «Главком».

Як повідомили в поліції, подія сталася сьогодні, 24 червня, близько 07:10 на вулиці Глинській у Пустомитах.

Попередньо встановлено, що екіпаж патрульних помітив автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Коли поліцейські увімкнули проблискові маячки та спробували зупинити транспортний засіб, водій різко прискорився та почав тікати у напрямку виїзду зі Львова. Під час втечі чоловік зіткнувся зі службовим автомобілем поліції, після чого не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка фото 1
фото: Нацполіція

Від удару Volkswagen відкинуло на подвір’я приватного будинку, де автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії водій Volkswagen, мешканець Львівщини, отримав смертельні травми та загинув на місці події.

24-річного водія Audi затримали патрульні поліцейські. Після затримання чоловік повідомив правоохоронцям, що вбив свою матір. Інформація підтвердилася. У квартирі за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили тіло жінки з ножовими пораненнями.

Смертельна ДТП і вбивство матері: на Львівщині затримано 24-річного чоловіка фото 2
фото: Нацполіція

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та скерували на медичне освідування. На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники слідчого управління поліції Львівщини та інші профільні служби.

За фактами умисного вбивства та смертельної ДТП відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
 
Нагадаємо, у Подільському районі столиці сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Хлопець за кермом електрокара Tesla протаранив дві чужі автівки. За попередніми даними, підліток перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

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Теги: вбивство ДТП Львівщина

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