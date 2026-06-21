23-річний львів’янин став батьком для 10 дітей: зворушлива історія сім’ї

Олена та Андрій усиновили дітей завдяки волонтерству

Житель Львівської громади, 23-річний Андрій Видюк, разом із дружиною Оленою виховує 10 дітей: одну біологічну доньку Юстину та дев’ять прийомних. Як інформує «Главком», про це розповіли у Львівській міськраді до Дня батька.

За словами Андрія, ще під час зустрічань вони з Оленою мріяли не лише про власних нащадків, а й хотіли взяти дитину з сиротинця. І в один момент молоде подружжя стало батьками для дев’яти прийомних малюків.

«Проте життя завжди веде своєю дорогою, і так вийшло, що цих дітей стало одночасно дев’ятеро, а я в один момент став багатодітним татом. Коли був малий, я собі уявляв, що в мене буде багато дітей – і так сталося», – каже Андрій Видюк.

Олена та Андрій усиновили дітей завдяки волонтерству.

«Ми йшли з рішенням, що хочемо стати батьками саме цим дев’ятьом дітям, бо коли волонтерили, то перетиналися з ними. Часто дружина сміється і каже, що це Соломія нас обрала. В один період ми багато волонтерили у Центрі підтримки дітей, і однією з цих дітей була Соломія. І коли приходив час прощатися, як ми їхали, завжди було дуже боляче. Пізніше на денних центрах чи таборах вона постійно запитувала, коли ж ми заберемо її назавжди. Вона запала нам у серце. А разом з нею – і всі дівчатка та хлопці», – розповідає чоловік.

Андрій зізнається, що бути молодим багатодітним татом є викликом, бо «всі батьки-вихователі, з якими я спілкуюся, трохи старші за мене, і нам є про що говорити лише щодо дітей».

День у великій родині починається рано. Поки старші діти збираються до школи, молодші проходять свої ранкові процедури. У кожного є свої обов’язки, а домашні справи виконують разом.

«Треба розбудити старших дітей. У цей час дружина готує сніданок або ж самі діти – у них це чудово виходить. Потім старші йдуть до школи, молодших я везу у садок чи школу. Повертаюся додому, бо працюю дистанційно», – каже чоловік.

Окрім того, троє дітей потребують постійного лікування через гемофілію – рідкісне спадкове захворювання. Їм двічі на тиждень потрібно внутрішньовенно вводити препарат.

«На це, практично, йде цілий день, бо ми стараємося не пропускати введення препарату», – зізнався молодий батько.

Нагадаємо, український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у День батька показав своїх дітей – п'ятирічного сина Івана та чотирирічну доньку Соломію.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди Дня батька зі словами вдячності всім батькам, які виховують дітей, боронять країну, працюють та підтримують власні родини.